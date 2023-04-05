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اعتقال نحو 500 فلسطيني في المسجد الأقصى

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مئات المواطنين الفلسطينيين من المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم والتنكيل بهم.

العالم- فلسطين

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة -القدس المحتلة: "حتى اللحظة عدد المعتقلين من المسجد الأقصى يتراوح ما بين 400 - 500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز "عطروت" الاحتلالي للتحقيق معهم".

وأضاف المحامي: "بحسب المتابعة الأولية سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

وأصيب عشرات المعتكفين والمصلين، فجر اليوم الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم العنيف.

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