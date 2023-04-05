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الخارجية الايرانية: على العالم الاسلامي وأحرار العالم والمنظمات الدولية ابداء ردود فعل سريعة تجاه هذه الجرائم

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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