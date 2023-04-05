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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
مدفعية الاحتلال تقصف بالقذائف نقطة لقوات "حماة الثغور" في خانيونس جنوب قطاع غزة
موقع حدشوت العبري: إطلاق 18 صاروخا حتى الآن من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
حماس: العدوان الصهيوني على الأقصى جريمة كبرى سيرد عليها شعبنا ومقاومته بكل قوة
مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق دير البلح وسط قطاع غزة
قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على إحدى المعتكفات أمام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع بدء اقتحام عشرات المستوطنين
طائرات الاحتلال تستهدف موقعا جنوب غرب مدينة غزة
أول مجموعة للمستوطنين تبدأ اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
الهلال الأحمر في القدس: 12 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الأقصى وتم نقل 3 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج
مصادر فلسطينية: غارة اسرائيلية جديدة على هدف غرب مدينة غزة
غارة اسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة
مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.