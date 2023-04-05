للمرة الثانية ..الاحتلال يقتحم الأقصى ويخليه من المصلين

العالم- فلسطين

وحسب “المركز الفلسطيني للإعلام” تم اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال باحات الأقصى، وشروعها في إجبار المصلين والمعتكفين على إخلاء المسجد بالقوة.

وذكر مصدر مقدسي أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المصلين على الأقل.

وفي وقت مبكر، بدأت مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحماية كبيرة من قوات الاحتلال.

وأصر المرابطون على البقاء في باحات الأقصى وشرعوا في إقامة صلوات جماعية وتحدي الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين، وهم: المصور وهبة مكية، وثلاث فتيات اعتدت على إحداهن بوحشية قبل إخراجها من باب المغاربة، وثلاثة مسعفين، وفق مصادر مقدسية.

والليلة الماضية وحتى ما بعد منتصف الليل، أصيب عشرات المصلين والمعتكفين عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق.

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