22 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، تمت عملية طعن و7 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، والتصدي للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، بالإضافة لاندلاع المواجهة في 8 نقاط.

وشهدت تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة) عملية طعن، أدت لإصابة مستوطنين، واندلعت مواجهات في رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في مستوطنة ميراف وجبع وعنزا بجنين، وفي بيتا وشارع تل بنابلس، بالإضافة إلى مستوطنة بيت عين في الخليل، وتصدى المواطنون للمستوطنين في مستوطنة بيتار عيليت وأحرقوا حافلة لهم.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إصابة 2 من المستوطنين في “ريشون لتسيون” قرب تل أبيب بعد عملية طعن نفذها محمد محمود خليل عواودة 21 عاماً من قرية المورق غرب مدينة دورا، وإطلاق النار والقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس وإطلاق النار استهدف نقاط عسكرية قرب بيتا ودورية للاحتلال في شارع تل.

كما تم تسجيل إطلاق النار على مستوطنة ميراف، وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي عنزا وجبع في جنين، بالإضافة إلى إطلاق النار من سيارة مسرعة على مستوطنة بيت عين قرب صوريف في الخليل وإحراق نقطة عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب، إلى جانب إحراق حافلة للمستوطنين في مستوطنة بيتار عيليت في بيت لحم بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.