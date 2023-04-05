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شاهد.. سماع صفارات الانذار من مستوطنات غلاف غزة

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة خوفاً من هجمات المقاومة الفلسطينية.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم ان المناطق التي سمع فيها دوي صفارات الانذار، تقع في مسافة 20 كيلومتر من غزة وهذه أول مرة خلال الاشهر الاخيرة يسمع دوي صفارات الانذار في مناطق بهذه الفاصلة من غزة.

وأكدت مراسلة العالم ان فصائل المقاومة الفلسطينية تخطت مرحلة الوعيد ونفذت تهديداتها باطلاق 9 صواريخ خلال رشقتين.

وأوضحت مراسلة العالم في غزة ان أحد الصواريخ الفلسطينية استهدف مصنعاً في مستوطنة سديروت وهذا ما يثبت ان مدی المناطق المستهدفة خلال الرد علی جرائم الاحتلال أصبحت أبعد من مثيلاتها في الاشهر الاخيرة.

ويأتي الرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية، تنفيذاً لتهديدها في حال تم التعرض للمسجد الاقصی والذي شهد اليوم تدنيساً من قبل الصهاينة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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