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لاعب كويتي ينسحب من أمام لاعب "إسرائيلي" في بلغاريا

لاعب كويتي ينسحب من أمام لاعب
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن اللاعب الكويتي أحمد عوض، انسحابه من بطولة العالم للمبارزة، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من كيان الاحتلال "إسرائيلي".

العالم - الكويت

وقال عوض في تدوينة له على "تويتر"، إنه انسحب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في بلغاريا، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة مع لاعب "إسرائيلي".

وأوضح أن خطوته جاءت "رفضاً للكيان الصهيوني المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وفي آذار/مارس من العام الماضي، انسحب اللاعب الكويتي عبد الرزاق البغلي من سباق "الموتو سيرف" في بطولة "أبوظبي" الدولية، رفضا لمواجهة لاعب "إسرائيلي".

كما أعلن لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في شهر كانون ثاني/ يناير من العام الماضي، انسحابه من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاماً، والتي أقيمت في الإمارات للسبب ذاته.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 31 أيار/مايو 1964 على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".

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لاعب كويتي ينسحب من أمام لاعب "إسرائيلي" في بلغاريا