سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية

العالم- روسيا

وأضاف المسؤول العسكري، "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة. وكان وزن العبوة أكثر من كيلوغرامين. ويشير مكان سقوط المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو البنية التحتية للمحطة. وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

ومنذ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مرارا، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديدات بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في تعمد قصف المحطة.