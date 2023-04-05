الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية

سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بأن مسيرة هجومية بولندية الصنع سقطت بالمنطقة المجاورة مباشرة للمحطة.

العالم- روسيا

وأضاف المسؤول العسكري، "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة. وكان وزن العبوة أكثر من كيلوغرامين. ويشير مكان سقوط المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو البنية التحتية للمحطة. وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

ومنذ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مرارا، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديدات بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في تعمد قصف المحطة.

روابط ذات صلة

فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي وسط وعيد روسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ماذا جری اليوم في مسجد الاقصی؟

سقوط مسيرة بولندية الصنع حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية

غريب أبادي: نرفض تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 5 إبريل 2023

قاليباف: لا حصانة لنواب يرتكبون مخالفات وسيحالون الى المحكمة

وزير النفط : لاتوجه لزيادة سعر البنزين ..وتدشين مجمع لمعالجة الغاز المصاحب