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النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا.

العالم- فلسطين

وأضاف القائد النخالة في تصريح صحفي فجر اليوم الأربعاء: "على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال ما يسمى عيد "الفصح العبري"، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

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