فصائل فلسطينية تحذر من تداعيات اقتحام الأقصى

العالم- فلسطين

ودعت الفصائل أبناء الأمة العربية والاسلامية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال والمستوطنين، مؤكدة أن العربدة الصهيونية لن تنال من ارادة شعبنا ومقاومته.

وتابعت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والإقتحامات للمصلى القبلي ومحاولة إخراج المعتكفين في المسجد، إضافة للعدوان المستمر على عدة مدن وقرى الضفة الغربية في نابلس وجنين والقدس والمخيمات وغيرها واقتحامات المستوطنين اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، اضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عمليات هدم للبيوت ومصادرة للأراضي والجرائم التي يرتكبها المستوطنون تجاه أبناء شعبنا ، كما حصل في حواره والقدس وبعض الأماكن الأخرى من حرق للبيوت والسيارات والممتلكات.

واضافت ان هذه الجرائم وما يقوم به الاحتلال من اعتداءات مستمرة على شعبنا، ينذر بمخاطر كبيرة وتداعيات خطيرة، لن يكون بمقدور العدو مواجهتها، في ظل المقاومة الباسلة من الكتائب المشتركة في نابلس وجنين والقدس والخليل والمدن والقرى الفلسطينية، والبطولات والتضحيات التي قدمها شعبنا ويقدمها أبناء الكتائب الأبطال، وحالة الصمود والتصدي والرد على الاعتداءات الفاشية والعنصرية .

حذرت العدو الصهيوني ومستوطنيه وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية، من مغبة الاستمرار في هذه الجرائم وهذه الاعتداءات المستمرة، في محاولة لتصدير الأزمة والمأزق الداخلي الكبير الذي يواجهه نتنياهو وحكومته الفاشية، نؤكد أن جماهير شعبنا وفصائل وقوى المقاومة الفلسطينية، ستتصدى بحزم لهذه الجرائم والمخططات، ولن يستطيع العدو النيل من ارادة شعبنا اومقاومته الباسلة .

ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه بحشد كل قواه للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات وبتعزيزالوحدة الوطنية، كما دعت كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل الدول والهيئات والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذه العربدة الصهيونية قبل فوات الأوان.