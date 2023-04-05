أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 5 إبريل 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- جوان ..

القائد يؤكد على أهمية وضرورة كبح جماح التضخم وتعزيز الإنتاج الداخلي .

- ابرار..

دمشق تطالب بخروج القوات التركية والأمريكية من سوريا خلال مؤتمر وزاري رباعي بموسكو .

- اطلاعات ..

رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة إسلام آباد بتعزيز علاقات التعاون مع طهران.

- كيهان ..

خطاب ناري لنائبة بالبرلمان الألماني يطالب بخروج القوات الأمريكية من الأراضي الألمانية .

- مردم سالاري ..

ترامب يمثل أمام محكمة منهاتن بنيويورك وتزايد المخاوف من تبعات وتداعيات محتملة واسعة النطاق .

- وطن امروز ..

أجهزة الأمن والإستخبارات في الكيان الصهيوني تحذر من احتمال تفككه وإنهياره .

- قدس ..

تفاقم الصراع الداخلي بالكيان الصهيوني , وأولمرت يدعو بلدان العالم لمقاطعة حكومة نتنياهو .

- خراسان ..

فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي الناتو بعد إجتيازها عقبة الرفض التركي .

- سياست روز ..

الألغام التي زرعها الإحتلال الأمريكي بأفغانستان ما زالت تحصد المزيد من الضحايا في هذا البلد .

- افتاب يزد..

البنتاغون ينشر حاملة طائرات وقطعا بحرية قرب المياه الإقليمية السورية .

- ارمان ملي ..

الأمم المتحدة تدعو جمهورية أذربيجان لإعادة فتح معبر لاجين بين قره باغ وأرمينيا فورا .

- عصر ايرانيان ..

أمريكا تنوء تحت وطأة قرار أوبك بلاس بخفض الإنتاج بواقع مليون وستمائة ألف برميل يوميا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

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1-سياسة روز

صحيفة سياسة روز كتبت عن انضمام فنلندا لعضوية حلف الناتو في مقالها ( خطوة غربية أخرى لزعزعة الأمن بالعالم )..

اعلن حلف شمال الاطلسي الناتو عن انضمام فنلندا رسميا في عضويته وتبادل الامين العام للحلف ورئيس وزراء فنلندا التهاني في هذه المناسبة وسط تاكيدات متبادلة من ان هذا التطور لصالح الامن والسلام باوروبا والعالم ، الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما.

( إن هذه الخطوة الغربية الخطيرة تجاهلت بشكل صارخ هواجس روسيا المعروفة بشأن توسع الناتو نحو الشرق أي نحو أراضيها ).

روسيا سبق ان حذرت مرارا من انها لن تسمح بتعرض امنها القومي للخطر في ظل مشاريع ومخططات الناتو للتوسع نحو الشرق .

روسيا اعتبرت انضمام فنلندا استفزازا غربيا خطيرا، فوزير الدفاع الروسي حذر من تزايد احتمال وقوع مواجهة , ووزير الخارجية الروسي يرى ان موسكو مجبرة على اتخاذ اجراءات وقائية لضمان امنها القومي .

وهكذا صعَّدَ الناتو من اجواء التوتر على حساب الامن والسلام في العالم .

2- قدس

في مقالها ( إنقلاب بن زايد الناعم في الإمارات ) كتبت صحيفة قدس..

حمل قرار رئيس دولة الامارات العربية المتحدة تعيين نجله خالد كولي للعهد مفاجأة كبيرة بعد ان كانت التوقعات تشير على مدى عام الى ان واحدا من الاشقاء الثلاثة لرئيس الدولة هو من سيتم اختياره لتولي هذا المنصب طبقا للعرف السائد.

( أوساط سياسية وإعلامية إقليمية شبهت هذا التطور بشكل من أشكال الإنقلاب الناعم في إدارة شؤون البلاد بالإمارات ).

على اعتبار أن فرص تولي الشقيق الاكبر لرئيس الامارات من بين اشقاءه الاخرين اي طحنون بن زايد كانت اكبر لتولي هذا المنصب خاصة على خلفية دوره الرئيسي في دفع عجلة وصياغة السياسة الخارجية بدولة الامارات, لكن مع ذلك من المستبعد تماما ان يواجه ولي العهد الاماراتي اية عقبات داخلية في ظل واقع حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني المشهود في هذا البلد .

3- كيهان

في تقريرها ( خطاب ناري لنائبة ألمانية ) كتبت صحيفة كيهان..

فجرت النائبة الالمانية " سيفيم داغديلين " قنبلة سياسية ضخمة في البرلمان الالماني " البوندستاج" ببرلين بمطالبتها بخروج القوات الامريكية من الاراضي الالمانية.

( النائبة داغديلين ترى أن أوان خروج القوات الأمريكية بأسلحتها وقنابلها النووية من الأراضي الألمانية قد حان تماما ).

وانتقدت هذه النائبة حالة التبعية السياسية التي تشد ألمانيا بعجلة السياسة الخارجية الامريكية مؤكدة ان امريكا تجر حلفاءها واصدقاءها لحروب ونزاعات وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي في العالم.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( ثمة مؤشرات لتفاقم التوتر بين الناتو وروسيا)..

الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو " ينس استولتنبرغ" اعلن رسميا عن انضمام فنلندا لعضوية هذا الحلف مبديا امله في امكانية اجتياز السويد ايضا عقبة الشروط التركية للانضمام للناتو بدورها.

( إن إنضمام فنلندا وربما السويد بعدها للناتو يعني ببساطة خروج البلدين من حالة الحياد التقليدية التي ضمنت أمنهما وإستقرارهما لعقود)

ومثل هذا الامر يعني عودة اوروبا بشكل متسارع لمسار الحرب الباردة المحفوف بمخاطر تحولها الى حرب ساخنة لدى وقوع اي خطأ في الحسابات . ان السويد وفنلندا بررتا طلبهما بالانضمام للناتو بمخاوف ترتبط بالحرب في اوكرانيا في تجاهل صارخ لواقع ان هذه الحرب ما كانت لتقع لولا اصرار الناتو على التوسع نحو الشرق على حساب الهواجس الروسية .

5- ابرار ..

في تقريرها ( أمريكا تنشر حاملة طائرات قرب السواحل السورية ) كتبت صحيفة ابرار اعلن البنتاغون عن نشر قوة بحرية تضم حاملة طائرات وقطعا بحرية على مسافة ليست بعيدة من المياه الاقليمية السورية في البحر الابيض المتوسط .

( البنتاغون برر هذا الإستفزاز العسكري الأمريكي بذريعة تتحدث عن تزايد الهجمات على مواقع القوات الأمريكية بسوريا).

في هذا السياق قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية إن واشنطن لاتفكر باعادة النظر في موضوع تواجدها العسكري في سوريا رغم هذه الهجمات .

وشددت على ان نشر هذه القوة البحرية يرتبط بذلك . هذا ووصفت محافل سياسية اقليمية نشر هذه القوة البحرية الامريكية قرب سوريا بالتهديد الجديد لجهود احلال السلام بسوريا .