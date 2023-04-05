ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

العالم- أوروبا

وهبطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار العاصمة بكين الدولي بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بكين.

وتستمر زيارة ماكرون في الفترة من 5 إلى 8 أبريل، يزور خلالها، بكين ومدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في وقت سابق إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وماكرون سيجريان محادثات "لتعميق التعاون في مختلف المجالات بين الصين وفرنسا والصين والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحساسة الرئيسية".

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، سيعقد ماكرون اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي.

في الوقت نفسه، أفاد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي "سيقضي ست إلى سبع ساعات" في المناقشات مع الرئيس الصيني.

والتقى ماكرون وشي جين بينغ آخر مرة على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر 2022، بينما كانت آخر زيارة للرئيس الفرنسي للصين في عام 2019.

ويرافق ماكرون في الرحلة ممثلون عن عدد من الشركات الكبرى، من بينها، ممثلو شركة إيرباص المعنية بالطائرات وشركة الطاقة EDF وشركة ألستوم الهندسية، بحسب وسائل الإعلام.