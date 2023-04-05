شاهد.. عام علی الهدنة الأممية غيرالمجدية في اليمن

العالم - اليمن

انقضى العام الاول على الهدنة الانسانية في اليمن التي تم الاعلان عنها في ابريل الماضي بدعم دولي واممي واسع وقد نصت الهدنة في أبرز مضامينها على وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء إلى وجهتين هما القاهرة وعمان. وكذلك السماح بإدخال سفن الوقود الى ميناء الحديدة. وفتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى.

رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام ندد بعدم جدية التحالف في السلام وقال انه مع مرور عام على الهدنة فإن الجميع أصبح أمام فترة زمنية كافية لتظهر جدية دول العدوان حول السلام، مضيفا ان دول العدوان وعوضا عن ذلك أبقت على حالة الحرب بالمماطلة ومواصلة الحصار ورفض صرف المرتبات.

وقال الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي:"لم يلمس الشعب اليمني نتائج هذه الهدنة وأيضاً لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، صحيح هناک انفراج فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، لکن الامر لازال صعباً وعائقاً فيما يتعلق بالمرتبات واستمرار الحصار علی ميناء الحديدة والموانئ اليمنية".

ويرى اليمنيون ان الهدنة والتهدئة غير المعلنة لم تحقق شيءاً على الأرض سوى انفراجات بسيطة في ملفي المطار والميناء، وما سواها من البنود ظلت رهن الورق والتجاذبات السياسية والإعلامية. مشيرين الی ان الهدنة رغم ما أظهرته من إيجابيات عجزت عن الانتقال باليمن إلى مرحلة السلامِ الشامل.

وقال عميد المعهد الدبلوماسي أحمد العماد:"ما يميز حکومة صنعاء هو انها مازالت تثبت مرة اخری انها لاتتعطش للدماء ولاللحرب وتصبر ثم تصبر ثم تصبر".

وجددت صنعاء تحذيراتها لقوى التحالف مشددة علی انها لن تصمت طويلا على هذا الوضع من اللاحرب واللاسلم، مضيفية انها قدمت على مدى عام الحجة الكاملة على جديتها في بلوغ السلام الشامل والعادل داعية المجتمع الدولي الى الضغط على دول تحالف العدوان من اجل انهاء الحرب واحلال السلام.