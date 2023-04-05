انتشار كبير لقوات وآليات عسكرية في العاصمة السودانية

العالم - السودان

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا مكثفا للقوات والآليات العسكرية، ونصبت نقاط ارتكاز وتفتيش ووضعت الأجهزة الأمنية كافة في حالة تأهب، وأوقف الجيش السوداني إجازات أفرداه، ووضع القوات على أهبة الاستعداد القصوى، وانتشرت العربات والمدرعات التابعة للجيش في الخرطوم وعليها جنود بكامل عتادهم العسكري، وكذلك نشرت قوات الدعم السريع نحو 60 ألف جندي من قواتها في العاصمة.

تأتي هذه التحركات عشية الاستعداد لتوقيع الاتفاق السياسي الذي بموجبه تنتقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وأمس الثلاثاء أكد عضو باللجنة التنسيقية في كيان الإدارات الأهلية والقبلية بولاية الخرطوم، في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه سيتم إغلاق 8 نقاط رئيسية في مداخل ولاية الخرطوم بداية من الأربعاء، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى مدنية أخرى.

وقال العضو في الإدارات الأهلية والقبلية، طالبا عدم ذكر اسمه: "مستمرون في إغلاق العاصمة الخرطوم وبقية المدن المجاورة لها يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا".

وأوضح أن "إجراءات الإغلاق تشمل 8 نقاط رئيسة تؤدي إلى داخل وخارج الولاية أبرزها طريق التحدي وطريق الصادرات وطريق الغربي وطريق سوبا"، لافتا إلى أن "إغلاق ولاية الخرطوم يأتي مناهضة للاتفاق الإطاري باعتباره يشمل أحزاب محددة ولا يمثل كافة الشعب".

وتابع المصدر أن "الهدف من هذه الخطوة التصعيدية هو الضغط على قيادة الجيش للإسراع في خطوة دمج قوات الدعم السريع وبقية الحركات المسلحة في الجيش"، مشددا على أن "وجود عدة جيوش موازية للقوات المسلحة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد".

ومن جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر تأكيدها على استمرار الخلافات حول نقطتين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأولى أن "الجيش يطالب بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات"، والنقطة الثانية، بحسب المصادر هي "اشتراط حميدتي تطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاما".