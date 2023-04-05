عضو كتلة الوفاء للمقاومة: لمناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الصهيوني

العالم - لبنان

ورأى الحجيري في تصريح له أننا "أمام كيان محتل إرهابي مجرم غاصب، يُصعّد من وتيرة عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى سوريا، وها هو ينتهك مجددًا المقدسات الدينية مستبيحًا المسجد الأقصى في دلالة واضحة على رفعه لمستوى إرهابه وعدوانه ووحشيته وجرائمه".

واعتبر الحجيري أنّ "استباحة المسجد الأقصى هو تصعيد خطير لن يمر، والشعب الفلسطيني لن يُترك وحيدًا، ونحن لا ننتظر عطف ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي تتزعمه راعية الإرهاب العالمي أميركا، وهو مجتمع فاقد للإنسانية، ولا ننتظر إدانات دول ومنظمات تساوي بين الجلاد والضحية، ولا استنكارات دول التطبيع والعار".

وشدّد الحجيري على أننا "واثقين من إرادة الصمود والتصدي والقتال لدى شعبنا الفلسطيني البطل الذي يسجّل كل يوم ملاحم العزة والكرامة والبطولة، وبجهوزية وقوة المقاومة الفلسطينية البطلة التي سترد الصاع صاعين على وحشية العدو وجريمة استباحته للمسجد الأقصى وقمعه للمصلين".

وختم الحجيري داعيًا "أبناء شعبنا العربي وشعوب الدول الإسلامية والدول الحرة وأحرار العالم كافة، إلى التحرك السريع لمناصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الصهيوني".