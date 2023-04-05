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قاليباف: لا حصانة لنواب يرتكبون مخالفات وسيحالون الى المحكمة

قاليباف: لا حصانة لنواب يرتكبون مخالفات وسيحالون الى المحكمة
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ان لا حصانة لنواب المجلس الذين يرتكبون مخالفات قانونية وستتم احالتهم الى المحكمة.

العالم - ايران

وقال قاليباف في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي الذي انعقد اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون توفير الحماية والرعاية المالية لمن يكشفون ويعلنون عن قضايا الفساد "ان هذا المشروع هو اقتراح قانون لحماية ودعم من يخبرون عن قضايا الفساد وان موضوع مكافحة الفساد له قوانينه الخاصة به، في الحقيقة نحن اليوم نقوم باستكمال حلقة مكافحة الفساد ونريد توفير الفرصة امام المواطنين الذين يريدون ان يخبروا بقضايا الفساد".

وشدد قاليباف "ان هيئة مراقبة نزاهة النواب ايضا تقوم بمهامها بالتأكيد، ولا حصانة لنائب يرتكب المخالفات وستتم احالته الى المحكمة".

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قاليباف: لا حصانة لنواب يرتكبون مخالفات وسيحالون الى المحكمة