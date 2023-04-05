بالفيديو.. ماذا جری اليوم في مسجد الاقصی؟

العالم - فلسطين

فمع ساعات الصباح الاولى اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الاقصى من باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ونظموا جولات فيه.

وقبيل الاقتحامات اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في باحات المسجد، بعد اقتحامها للمصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة؛ ما أسفر عن عشرات الاصابات واعتقال مئات اخرين، وبحسب المصادر الفلسطينية فقد اعتدت شرطة الاحتلال على النساء واعتقلت إحداهن بطريقة وحشية، كما منعت الطواقم الطبية من الوصول الى الجرحى.

وشهد المسجد زيادة في عدد المعتكفين تلبية لدعوات اطلقتها جهات فلسطينية لحماية الاقصى ومواجهة أي استفزازات واعتداءات مرتقبة للمستوطنين، على خلفية محاولات منظمات يهودية متطرفة تنفيذ اقتحامات وتادية طقوس تلمودية داخل باحات المسجد لاحياء عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وفي قطاع غزة أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف وعلى عدة مراحل نصرة للاقصى وتنديدا بالجرائم التي ترتكب بحقه وبحق المصلين والمعتكفين بداخله، وقد أعقب ذلك تنفيذ جيش الاحتلال عدة ضربات طالت مواقع للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع اضافة الى موقع بدر غرب غزة، وقد دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة وسط حالة تاهب واستنفار في المنطقة.