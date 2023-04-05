وزير الاقتصاد: تم اعداد خطة محددة لبكح التضخم ورفع الانتاج

العالم - ايران

وقال خاندوزي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء ان ابسط الاجراءات هي الاسراع في اصدار تراخيص العمل وتعميم ذلك على مستوى البلاد وان هذه العملية بدأت في العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 اذار/مارس) وحتى الان تم اصدار تراخيص العمل لـ 284 الفا من رواد الاعمال والنشطاء الاقتصاديين.

وتابع وزير الاقتصاد : ان الخطة الاخرى هي الاستفادة من امكانيات اسواق الرساميل في البلاد لتمويل الانتاج.

واشار خاندوزي الى ارتفاع معدل منح السلف المصرفية في اطار القرض الحسن (من دون فوائد مصرفية) بنسبة 91 بالمئة في البلاد، قائلا ان منح القروض المصرفية للمواطنين والاسر ايضا شهد ارتفاعا.