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فيديوغرافيك..

مصريون عراقيون وايرانيون .. علماء عرب ومسلمون اغتالهم الموساد

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

خنقا، وحرقا، و بالرصاص، وبقنابل لاصقة ومغناطيسية وتفجيرات عن بعد، هكذا اغتال الصهاينة علماء المسلمين

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 05-04-2023

فيديوغرافيك.. مصريون عراقيون وايرانيون .. علماء عرب ومسلمون اغتالهم الموساد

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