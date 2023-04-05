تنديد عربي ودولي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

العالم - فلسطين

قطر تدين بأشدّ العبارات اقتحام الأقصى

دانت دولة قطر، اليوم الأربعاء، بأشدّ العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وتخريبه، والاعتداء على المصلين فيه، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وإخلاء المعتكفين في المصلى القبلي، وفرض قيود على أبواب المسجد ومنع دخول الفلسطينيين.

السعودية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود السلام

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانتها الاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

‎وجدّدت الوزارة تأكيدها "موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".​

الأردن: اقتحام المسجد الأقصى يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

في السياق، دعا الأردن، بصفته رئيس الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إلى استمرار التحرك وعلى المستوى العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

مجلس التعاون الخليجي: الانتهاكات تنذر بمزيد من التصعيد

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

وقال البديوي، في بيان، إنّ استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته والاعتداء على مصليه، يعد تصعيداً خطيراً، واستباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين. وأكد أنّ "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد، وتمثل اتجاهاً خطيراً تتحمل "إسرائيل" مسؤولية كافة تبعاته الخطيرة، التي تقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التحركات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال.

الخارجية الإيرانية: اقتحام المسجد الأقصى كشف الطبيعية الوحشية للكيان الصهيوني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إنّ الاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على المعتکفین والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى قد كشف مرة أخرى عن الطبيعة الوحشية لهذا الکیان، وانتهاكه لحقوق الإنسان.

وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له عبر "تويتر": "نندّد بشدة بالجريمة التي ارتكبها الکیان الصهيوني في المسجد الأقصى".

وأضاف: "ينبغي أنّ يتخذ العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة والمنظمات الدولية المسؤولة موقفاً من هذه الجريمة على وجه السرعة".

تركيا: على "إسرائيل" أنّ توقف هذه الاعتداءات

في السياق، دانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتوقيف أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المصلى القبلي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "ندين بشدة انتهاك قوات الأمن الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى ووضعه التاريخي الراهن واقتحامها المسجد الأقصى ومداهمة المصلى القبلي واعتقال عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين".

وشدّد البيان على أن هذه الاعتداءات التي تطاول المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك "غير مقبولة بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "نحن قلقون جداً من التصعيد الذي امتد بالفعل إلى المنطقة وخاصة إلى قطاع غزة. وعلى الحكومة الاسرائيلية أن توقف فوراً أي تحريض واعتداءات قد تؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة".