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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، بعد دعوة وجهها الأردن قبل ساعات.

العالم - فلسطين

وأدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، على أن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

ودعا المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع "إسرائيل" إلى وقف هذا التصعيد الذي "يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب أبو الغيط حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية "التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب"، محذراً من تصدير الأزمة السياسية الداخلية في "إسرائيل" إلى الشعب الفلسطيني.

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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

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