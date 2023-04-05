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أنقرة تستضيف وزير خارجية مصر في تركيا خلال شهر رمضان

أنقرة تستضيف وزير خارجية مصر في تركيا خلال شهر رمضان
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، "استضافة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تركيا، خلال شهر رمضان الجاري".

العالم - مصر

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "تشاووش أوغلو، أعلن عن الاتفاق بصورة مبدئية على استضافة وزير الخارجية المصري سامح شكري في تركيا، خلال شهر رمضان".

وتبادل وزيرا خارجية مصر وتركيا، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرة أن الوزيرين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي لتهنئته بحلول شهر رمضان.

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أنقرة تستضيف وزير خارجية مصر في تركيا خلال شهر رمضان