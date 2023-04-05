إیران بصدد إنتاج دراجات كهربائية لخفض التلوث في العاصمة طهران

العالم - إيران

وأضاف الوزير فاطمي أمين في كلمة ألقاها في مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتعدين والتجارة وبين بلدية طهران أن العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2023) سيشهد إنتاج 50 ألف شاحنة كبيرة ومتوسطة وحافلات كبيرة للركاب في إطار خطة تحديث وتطوير أسطول النقل العام، مضيفا بأن إنتاج الدراجات الكهربائية والاستفادة منها يعتبر خطوة مميزة نظرا لعدم تسبب هذه الدراجات بتلوث الهواء وإحداث التلوث الصوتي أيضا، وقد تم إعداد الخطة اللازمة للتمهيدات التقنية والمالية لإنتاج الدراجات الكهربائية هذه.

واعتبر الوزير فاطمي أمين نبأ إنتاج الدراجات الهوائية لاستخدامها في طهران من أجل خفض التلوث نبأ سارا لأهالي العاصمة.