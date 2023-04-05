صراع السلطة في ليبيا بين باشاغا والدبيبة يتعمق

العالم- ليبيا

واكتفى نورلاند في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء) بإلقاء الكرة في ملعب المبعوث الأممي، قائلاً، إنه «يتعين عليه التعامل مع أزمة الحكومتين بـ(طرقة عملية) بأكبر قدر من الشمولية»، من دون أن يوضح كيفية ذلك. واعتبر أنه «لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات، أن يكون جزءاً ممن يشرف عليها». ورأى أن «هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية، يجب حلها لأنها تسببت سابقاً في تأجيلها»، لافتاً إلى أن «عدداً من المرشحين - لم يحددهم - يعتبرون (شخصيات جدلية) وعلى الليبيين حسم موقفهم منها». وأضاف «لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها».

وجدد دعمه جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لـ«الوصول إلى الانتخابات، والاتفاق السياسي بين العناصر الأساسية لإجرائها»، مشيراً إلى «وجود تقدم بملف خروج المرتزقة من ليبيا»، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

ومع ذلك، قال، إنه «من الممكن إجراء الانتخابات قبل مغادرة العناصر المسلحة والمرتزقة»، مؤكداً استعداد بلاده لنشر بعض كوادرها لمراقبة الانتخابات بالاتفاق مع الأطراف السياسية.

وربط نورلاند، إعادة فتح السفارة الأميركية مجدداً في العاصمة طرابلس بالوضع الأمني. لكن مصادر مقربة من المشير حفتر – اشترطت عدم تعريفها - أكدت «عدم موافقته على إمكانية إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية بالبلاد». وأشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رحيل هذه القوات وإنهاء وجودها والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، أحد الشروط المهمة لتأمين الانتخابات ونجاحها في حال إجرائها».

وكان حفتر قد اجتمع (مساء الثلاثاء) بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع باتيلي، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وقال صالح وحفتر في بيانين منفصلين، إنهما بحثا مع باتيلي على مائدة الإفطار آخر المستجدات السياسية. بينما ذكرت المصادر المقربة من حفتر، أن باتيلي استعرض نتائج الجولة التي قام بها أخيراً إلى السودان وتشاد والنيجر، في إطار «محاولة تسريع خطوات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».

بدوره، قال باتيلي اليوم (الأربعاء) في بيان عبر «تويتر»: إن «الاجتماع ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات من دون مزيد من التأخير»، لافتاً إلى «اتفاق على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة (اللجنة العسكرية المشتركة) وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار». ونقل عن صالح وحفتر أنهما جددا «التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا، من خلال تنظيم انتخابات (حرة ونزيهة) وعملية مصالحة وطنية شاملة».

كما اعتبر باتيلي عقب تفقده أعمال الترميم الجارية في جامعة بنغازي، أنه «حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها»، لافتاً إلى أن «إصلاح المباني التي دمرتها الحرب، والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا».