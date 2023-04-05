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الخارجية الباكستانية :

طهران وإسلام آباد تواصلان الجهود لتوسيع التعاون الحدودي المشترك

طهران وإسلام آباد تواصلان الجهود لتوسيع التعاون الحدودي المشترك
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية السيدة "ممتاز زهراء" على أن طهران وإسلام آباد تبذلان الجهود من أجل توسيع التعاون الحدودي وتوظيف كافة الطاقات المتاحة في هذا الخصوص.

العالم - إيران

وأضافت السيدة زهراء خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن الاتصالات لطالما كانت قائمة بين باكستان وإيران.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد، الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الباكستانية بولاية بلوشستان؛ مؤكدة على تعزيز التعاون بين البلدين.

واعتبرت "السفارة" في بيانها الصادر عقب الهجوم، أن الإرهاب يشكل هاجسا مشتركا لدى إيران وباكستان، وأن شعبي البلدين قدما أرواحا ثمينة في سبيل محاربة هذا الوباء.

وأضاف هذا البيان: لا شك أن تعزيز التعاون المشترك بين إيران وباكستان، سيفوّت الفرصة على المجموعات الإرهابية من تحقيق مآربها.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن عقب الهجوم الإرهابي الذي طال قافلة أمنية في إحدى النقاط الحدودية المشتركة بولاية بلوشستان، ان الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

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