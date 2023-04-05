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الجامعة العربية تحذر من 'عنف يهدد استقرار المنطقة' إثر الاعتداء على المصلين بالحرم القدسي

الجامعة العربية تحذر من 'عنف يهدد استقرار المنطقة' إثر الاعتداء على المصلين بالحرم القدسي
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

حذرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، من “دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم”، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف على مصلين في المسجد الأقصى، مساء الثلاثاء، واعتقال المئات منهم بعدما اقتحم يهود متطرفون باحة المسجد.

العالم - فلسطين

وعقدت الجامعة العربية، الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في مقرها بالقاهرة “لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة”.

ورفضت الجامعة، التي اجتمع مجلسها بناء على طلب الأردن، “المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا”.

ودانت في بيان إثر الاجتماع الطارىء “محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم”.

وأكدت أن هذه الاعتداءات “تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

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