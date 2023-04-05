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الجامعة العربية : ندين كافة اشكال الانتهاكات الاسرائيلية للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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