صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

العالم - فلسطين

وقال الجيش في بيان نشره على "تويتر": "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. فشلت عملية إطلاق واحدة وسقطت في أراضي قطاع غزة وسقط صاروخ آخر في منطقة السياج الحدودي" بحسب جيش الإحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه سيجعلهم يندمون ويدفعون ثمنا باهظا على أي عمل يستهدف مواطني بلاده.

جاء ذلك خلال تفقده لبطاريات منظومة القبة الحديدية المنتشرة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد ليلة متوترة أمس أطلقت خلالها الفصائل رشقات صاروخية تجاه المناطق المتاخمة للقطاع ردا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية وهجومه الوحشي على مصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقال غالانت في تغريدة بحسابه على "تويتر"، "سنضرب كل من يحاول إيذاءنا وسنجعله يدفع ثمنا باهظا يدفعه للندم على أي عمل ضد المواطنين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي".