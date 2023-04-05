الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد يوم من التوترات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

العالم - فلسطين

وقال الجيش في بيان نشره على "تويتر": "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. فشلت عملية إطلاق واحدة وسقطت في أراضي قطاع غزة وسقط صاروخ آخر في منطقة السياج الحدودي" بحسب جيش الإحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه سيجعلهم يندمون ويدفعون ثمنا باهظا على أي عمل يستهدف مواطني بلاده.

جاء ذلك خلال تفقده لبطاريات منظومة القبة الحديدية المنتشرة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد ليلة متوترة أمس أطلقت خلالها الفصائل رشقات صاروخية تجاه المناطق المتاخمة للقطاع ردا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية وهجومه الوحشي على مصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقال غالانت في تغريدة بحسابه على "تويتر"، "سنضرب كل من يحاول إيذاءنا وسنجعله يدفع ثمنا باهظا يدفعه للندم على أي عمل ضد المواطنين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي".

روابط ذات صلة

الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى ودعوات للحشد في فجر المرابطين الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

بالفيديو.. إنتشار أمني مكثف في الخرطوم عشية موعد توقيع الاتفاق الإطاري

في البيت الابيض محاكمة ترامب.. بيادق قضائية في لعبة سياسية

الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى ودعوات للحشد في فجر المرابطين الجمعة

كدخدائي: مجلس حقوق الإنسان العوبة بيد ناقضي حقوق الإنسان الرئيسين

بالفيديو.. الناتو يحذّر بكين من عواقب وخيمة إذا قدمت مساعدة عسكرية لروسيا