صواريخ من لبنان على المستوطنات رسائل الى الاحتلال... عودة العلاقات الايرانية السعودية المنطقة والواقع الجديد

العالم - بانوراما

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان القبة الحديدية حاولت اعتراض الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان. وادى القصف الى اصابة عدد من المستوطنين بجروح وخسائر مادية كبيرة.

وقامت سلطات الاحتلال بفتح الملاجئ وطلبت من المستوطنين في الجليل بالنزول اليها، هذا وباركت فصائل المقاومة العملية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الصينية بكين.

ووقع الوزيران بيانا اتفقا فيه على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارات والقنصليات، واستئناف الرحلات الجوية، بالاضافة الى تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.