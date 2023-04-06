الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

صواريخ من لبنان على المستوطنات رسائل الى الاحتلال... عودة العلاقات الايرانية السعودية المنطقة والواقع الجديد

صواريخ من لبنان على المستوطنات رسائل الى الاحتلال... عودة العلاقات الايرانية السعودية المنطقة والواقع الجديد
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة ما احدث حالة ذعر كبيرة في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - بانوراما

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان القبة الحديدية حاولت اعتراض الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان. وادى القصف الى اصابة عدد من المستوطنين بجروح وخسائر مادية كبيرة.

وقامت سلطات الاحتلال بفتح الملاجئ وطلبت من المستوطنين في الجليل بالنزول اليها، هذا وباركت فصائل المقاومة العملية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الصينية بكين.

ووقع الوزيران بيانا اتفقا فيه على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارات والقنصليات، واستئناف الرحلات الجوية، بالاضافة الى تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

بانوراما: تدنيس الأقصى.. من يردع الاعتداءات الإسرائيلية؟

اجتماع موسكو.. خطوة على طريق العلاقات السورية التركية وترامب في قفص الاتهام

إضراب عام في أراضي 48 ردا على الاعتداءات الإسرائيلية... خطوات تمهيدية لعودة سورية للجامعة العربية

الانفتاح العربي على سورية... السودان وعقدة الجيش وقوات الدعم السريع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشهد اليمني عام على الهدنة والتهدئة في اليمن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-04-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-04-2023

ملخص مع الحدث ما تداعيات قرار اوبك بلاس في تخفيض انتاجها من النفط للمحافظة على الاسعار؟

ملخص غياهب الكيان رغبة الداخل الاسرائيلي في تقسيم الكيان

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. صواريخ من لبنان على المستوطنات رسائل الى الاحتلال... عودة العلاقات الايرانية السعودية المنطقة والواقع الجديد