بعد إطلاق الصواريخ من لبنان على شمال فلسطين هل سيتهور الكيان ويرد؟

العالم - خاص بالعالم

واشار صالح الى أن الكيان الاسرائيلي وجد نفسه مكتوف الأيدي فلا يستطيع أن يرد على لبنان منوها الى وجود مقاومة في لبنان تستطيع أن ترد مهما كانت نتائج القصف المتبادل توصل الى حرب وحالة من التوتر الموجودة داخل فلسطين المحتلة.

ولفت صالح الى أن الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة ليس هنالك هدف لكن ما أوجده هذا الأمر شكل حالة يمكن فيها القول ان المقاومة في لبنان جاهزة بكل قوة والرد على أي عدوان.

وتزامناً مع الانتهاك السافر للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلّين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لقوات الاحتلال الإسرائيلية صاروخاً أطلق من لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صافرات الإنذار التي دوّت في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس ، بفتح الملاجئ العامة في نهاريا وكرمئيل وبلدات أخرى في شمالي البلاد.

وأشارت الهيئة ، عبر حسابها على موقع تويتر إلى أن سلطة المطارات والمعابر أغلقت المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان.

بدورها ذكرت قناة “إم تي في” اللبنانية ، عبر حسابها على تويتر ، أن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق جنوب لبنان.

وتم الإعلان عن إطلاق صافرات الإنذار مجدداً بعد اعتراض المزيد من الصواريخ على الحدود، وتحدثت وسائل إعلام عن إطلاق نحو 30 صاروخاً. وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية الدخول إلى الملاجئ، وأفيد أن مستوطنين اسرائيليين أصيبا بشظايا صاروخية بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت قد قالت ثلاثة مصادر أمنية إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، وليس حزب الله من يقف وراء هجمات صاروخية وقعت بعد ظهر اليوم الخميس عبر الحدود مع فلسطين المحتلة.

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان المناطق الحدودية مع لبنان الدخول إلى الملاجئ، كما قرر رئيس بلدية نهاريا شمالي إسرائيل فتح الملاجئ العامة.

ودعت السلطات الإسرائيلية المتنزهين إلى عدم الوصول إلى منطقة الشمال في ظل استمرار سقوط الصواريخ.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي في وجه الطيران المدني من حيفا حتى الحدود مع لبنان.

ويأتي القصف الصاورخي على الشمال الإسرائيلي في وقت يتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينة المحتلة، حيث اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء المصلى القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين داخله.

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