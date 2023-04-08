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أحزاب مغربية موالية ومعارضة تبدي إستياءها إزاء موجة الغلاء

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

من داخل قبة البرلمان أو خارجها خطت خطوها، من صف الأغلبية كانت أو على مقاعد المعارضة، أحزاب على اختلاف سُبلها تتجه أنظارها صوب أزمة ارتفاع الأسعار الحالية.

العالم - خاص بالعالم

حزب الأصالة والمعاصرة، من زعماء التحالف الحكومي، رفع تقريرا مفصلا لمكتبه السياسي، عبر لجنة خبراء، عقدت مشاوراتها وشخصت الوضع.

خطوة استباقية وبحلول مستعجلة، تصفها تقارير إعلامية، بينما مضى حزب العدالة والتنمية في طريق الاقتراح، عبر صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة مثلما حدث بزمن كورونا.

وصفة مستعجلة... هكذا نعتها وهكذا طبعت عناوين صحف وفي المشهد سار حزب الحركة الشعبية المعارض هو الآخر على درب ثان.

وللحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، ردٌ على المتداول في الأوساط الحزبية المغربية، وملف الأسعار حسبها، يحل محل تتبع ومواكبة.

داخل المشهد السياسي الآني، يتصدر موضوع الأسعار خرجات الأحزاب، وسطور بياناتها، في وقت تتسارع فيه وتيرة ترقب ما سيفرزه الاجتماع المنتظر للتحالف الحكومي، عن هذا الموضوع بالذات، الاثنين المقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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