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المشهد اليمني

عام على الهدنة والتهدئة في اليمن

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

مر عام كامل على الهدنة الأممية التي تم التوصل إليها في مطلع يناير عام 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد اليمن أطول فترة لوقف إطلاق النار منذ بدء العدوان الذي يدخل عامه التاسع في ظل متغيرات دولية وإقليمية.

العالم المشهد اليمني

رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام وبعد مرور عام على الهدنة اشار في تغريدة له الى عدم جدية التحالف في السلام، مضيفا ان دول العدوان عوضا عن ذلك أبقت على حالة الحرب بالمماطلة وباستمرار الحصار ورفض صرف المرتبات وغيرها من الخطوات اللازمة لإحلال أي سلام.

الى ذلك قالت مصادر يمنية ان واشنطن سعت جاهدة لعرقلة الجهود العمانية في اليمن، من خلال محاولتها إبعاد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق وجعل السعودية طرفا محايدا وكذلك التحايل على ملف المرتبات وتأجيل خروج القوات الأجنبية من اليمن، وهذا ما رفضته صنعاء خلال الاشهر الماضية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول تقييم الوضع بعد مرور عام على الهدنة؟وما هي العوامل والاسباب التي ادت الى قبول جميع الاطراف بالهدنة في ذلك الوقت؟ وما هي المكتسبات التي تحققت في ظل الهدنة؟ وهل بالفعل تم تنفيذ بنود الهدنة؟

كما يبحث البرنامج في سبب مماطلة تحالف العدوان في تنفيذ الهدنة؟ وماذا ايضا عن التهدئة الغير معلنة الموجودة الان؟ ماهي اهم نقاطها ولماذا لم تمدد الهدنة؟

ماذا عن المماطلة التي تحدث عنها رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام؟ ما هي الاسباب والتدعيات حيال ذلك؟

ضيوف البرنامج:

- محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الإعلى في اليمن من صنعاء.

- علي الدرواني اعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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