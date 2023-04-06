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هاشتاغ.. أين الرئيس التونسي؟

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

"أين الرئيس التونسي؟" سؤال انتشر على مواقع التواصل وفي الشارع التونسي بعد غياب الرئيس قيس سعيد عن الإعلام لحوالي أسبوعين.

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وبالرغم من الحديث عن ظهوره في بث مباشر مع رئيسة الوزراء إلا أن غيابه أثار ردود أفعال مختلفة في هذا السياق.

زحمة تعليقات على مواقع التواصل حول قضية غياب الرئيس قيس سعيد.. لدينا هنا تعليق من "أريج" و فيه: حالة الغموض التي صاحبت اختفاء قيس سعيد عن المشهد السياسي تجعلنا نطرح ألف سؤال. كيف يمكن إدارة دولة بدون رئيس؟ من يحكم تونس؟ من يدون البلاغات عوض عن قيس سعيد ويتخذ الإجراءات بدلا عنه؟ ماهو مستقبل تونس في ظل هذا الغموض؟

"إبراهيم بن عبدالله" بدوره علق: منذ أن استولى على السلطة وهو يعيش في التصريحات الغامضة والمواقف المبهمة والقرارات الملتبسة. فربما أراد أن يعيش نمط جديد من الغموض والإبهام للإثارة الدرامية.

أما "إيمان العربي" فعلقت: المسؤول عن عائلة يتدهور صحيا من صار على غير قيمه فما بالك لمسؤول على شعب بأكمله أمام الله؟!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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