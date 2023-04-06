هاشتاغ.. واشنطن زبونة برنامج بيغاسوس التجسسي

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كثير من الناشطين على مواقع التواصل أشاروا إلى هذه القضية، مثل "آدم" الذي كتب: بعد خمسة أيام فقط من إعلان إدارة بايدن شركة إن إس أو الإسرائيلية، التي أنتجت بيغاسوس، تهديداً للأمن القومي، تم توقيع عقد سري يتيح للحكومة الأميركية الوصول إلى أحد أقوى أسلحة الشركة أي بيغاسوس.

"جيف" أيضا علق حول هذه القضية: برنامج بيغاسوس المملوك لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية، هو أداة قرصنة سيئة السمعة يمكنها تتبع الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم سراً دون معرفة مستخدمي الهاتف أو موافقتهم.. تحولت الولايات المتحدة من حظر الشركة إلى التعامل معها.

الناشطون تداولوا هذا الرسم الساخر حول موضوع التجسس.. وهنا نرى كيف أن برنامج بيغاسوس ينفذ إلى أدق تفاصيل حياة مستخدمي الهواتف الذكية، فما بالك حين تديره حكومات؟

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