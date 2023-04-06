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بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر..

بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر..
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن طرق لمنع الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية من الهواء وتنقيتها

العالم_منوعات
ولهذا طوّر فريق من المهندسين الكيميائيين في المعهد الكوري المتقدم للعلوم طريقة قابلة للتطوير لاستخدام البكتيريا لتحويل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء إلى بوليستر.
تتضمن العملية تعديل سلالة من البكتيريا وراثيا لاستهلاك ثاني أكسيد الكربون ثم استخدامها لإنتاج سلاسل بوليمر يمكن استغلالها لإنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المنسوجات ومواد التعبئة والتغليف.
هذا الاكتشاف له آثار كبيرة في صناعة النسيج التي تعد حاليا من أهم المصادر الرئيسة للتلوث والنفايات.
وباستخدام هذه الطريقة الجديدة، يمكن أن يصبح إنتاج البوليستر صديقا للبيئة وأكثر استدامة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تساعد هذه العملية في تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومن ثم الإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

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