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ضيف الله الشامي يدين انتهاكات الإحتلال بحق المصلين في الأقصى

ضيف الله الشامي يدين انتهاكات الإحتلال بحق المصلين في الأقصى
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أدان ناطق حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن وزير الإعلام ضيف الله الشامي، انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه واعتقال المئات منهم.

العالم- اليمن

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد ناطق الحكومة في تصريح أن الاعتداءات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني تزايدت في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني.

واستنكر الصمت المعيب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ما ترتكبه قوات العدو الصهيوني من انتهاكات وجرائم بحق الأقصى الشريف والمصلين فيه.. مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.

ودعا ناطق الحكومة اليمنية، الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته بكل الوسائل المتاحة باعتبار فلسطين القضية المركزية للأمة، واتخاذ مواقف قوية إزاء ما تتعرض المقدسات الإسلامية من تدنيس.

وجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني حتى استعادة كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

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