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وزير الخارجية السوري يناقش مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح السفارات

وزير الخارجية السوري يناقش مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح السفارات
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

تبادل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع نبيل عمار وزير خارجية الجمهورية التونسية، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة «سانا» أن عمار نقل خلال الاتصال مسأء امس الاربعاء قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

من جانبه، عبر المقداد عن تقدير سورية لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التونسية بدمشق إلى مستوى سفير، في إطار تأكيد المودة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين سورية وتونس.

وأوضح المقداد أن سورية ستبادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، حيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

كما ناقش الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية استمرار المشاورات بينهما في كل ما يتعلق بالأوضاع العربية والإقليمية والدولية.

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