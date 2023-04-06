الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان تدين الاعتداءات الصهيونية على الأقصى

العالم- اليمن

وفي بيان صادر عنها مساء أمس الأربعاء، أكد تحالف الأحزاب موقف الأحزاب الرافض للاعتداءات التي تستهدف تدنيس المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى أولى القبلتين والاعتداءات الوحشية المتكررة على المصلين.

وجدد البيان التأكيد على الموقف المبدئي والراسخ في مناصرة الشعب الفلسطيني في جهاده المقدس وقضيته العادلة، قضية المسلمين كافة، وتوحيد الصفوف باتجاه تحرير فلسطين واستعادة كافة الأراضي المحتلة فيها.

وأشاد البيان بما يسطره شباب فلسطين من ملاحم بطولية في التصدي للعدو الصهيوني، وذلك خير شاهد على صلابة وشجاعة أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم، داعياً إلى تعزيز الاصطفاف الفلسطيني لمواجهة الاعتداءات الصهيونية.

ودعا البيان "شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مساندة الفلسطينيين وتوجيه موارد الأمة البشرية والاقتصادية والعسكرية وبوصلتها السياسية نحو العدو الحقيقي أمريكا و"إسرائيل" والصهيونية العالمية".

وحث تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، أنظمة الخذلان والتطبيع مع العدو الصهيوني على مراجعة حساباتها والمبادرة بقطع العلاقات معه، وتعزيز المقاطعة للعلاقات والبضائع الأمريكية و"الإسرائيلية" وحشد الدعم العاجل للشعب الفلسطيني المرابط في أكناف بيت المقدس.