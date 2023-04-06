وزير الخارجية السوري: للارتقاء بالعلاقات مع الأمم المتحدة لمواجهة دمار الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال

العالم - سوريا

وذكرت الخارجية السورية على موقعها أن المقداد شدد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين لمواجهة التحديات القائمة والمتمثلة في الدمار الذي خلفته الحرب الإرهابية على سورية، وكذلك التداعيات الكارثية التي خلفها الزلزال الذي ضرب سورية في شهر شباط الفائت، لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.

وأشار المقداد إلى الأثر الكارثي للعقوبات الغربية القسرية الأحادية الجانب التي كانت آثارها مضاعفة بعد وقوع الزلزال.

بدوره، أكد علي أن البرنامج يعمل من خلال مكاتبه في سورية ومنذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تقييم الأضرار، وتنفيذ عمليات الترميم وتأهيل البنية التحتية والأبنية السكنية في كل المناطق التي ضربها الزلزال.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز العلاقات بين سورية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كل المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين قصي الضحاك والمديرة الإقليمية للبرنامج بالإنابة للدول العربية رانية مصطفى أحمد هدية، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإنابة هيروشي تاكاباياشي.