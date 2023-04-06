عضوية ايران في 3 مؤسسات فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة

العالم - ايران

ولجنة البرنامج والتنسيق التابعة للأمم المتحدة (CPC) ، باعتبارها هيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة ، هي ذراع صنع السياسات في مسألة التخطيط والتنسيق في الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد ، تولت إيران دائمًا مسؤولية مهمة في عملية صنع القرار ، من حيث تقديم التوجيه والمشورة بشكل مستمر بشأن القضايا المتعلقة بالتخطيط والميزانية للأمم المتحدة.

وبصفتها أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة واعتمادًا على خبرتها الواسعة ومشاركتها طويلة الأمد في هذه المؤسسة ، شاركت إيران بنشاط في إعداد الخطط الاستراتيجية للأمم المتحدة واعلنت دائمًا سياستها في تنسيق الأولويات واحتياجات المجتمع الدولي وتطابقها مع أصوات الدول النامية.

كما قامت جمهورية إيران الإسلامية بدور نشط في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. توفر هذه المؤسسة القدرة على اتخاذ القرارات الرئيسية والقدرة التنفيذية لتنسيق إجراءات 11 منظمة تابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة هذا المرض.

ومن المهم أيضًا لجمهورية إيران الإسلامية أن تواصل عضويتها في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن تلعب دورًا نشطًا في هذه الهيئة. هذه الهيئة الفرعية التابعة للأمم المتحدة ، ومقرها مدينة فيينا ، هي منبر لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات من أجل وضع استراتيجيات وطنية ودولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة.

وفي وقت سابق ، وافق 54 عضوًا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على ترشيح إيران من هذه المجموعة الإقليمية لعضوية المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه.

عضوية جمهورية إيران الإسلامية في هذه المؤسسات الثلاث والتي تحققت، رغم الجهود التي بذلتها الدول الغربية لعزل إيران في الدوائر الدولية على مدى شهور طويلة، تعد اعترافا من المجتمع الدولي بأهمية موقف إيران وأدائها المهني وضرورة استمرار دور الوفد الايراني في المؤسسات المذكورة اعلاه.