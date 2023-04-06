بالفيديو.. موفد العالم إلى بكين يصف أجواء المحادثات الإيرانية السعودية

العالم - إيران

وفي اتصال مباشر أكد موفدنا إلى بكين محمدباقر علي أن اللقاء الإيراني السعودي يجري على مستوى وزراء الخارجية، قائلا: هنا قبل دقائق شهدنا عقد لقاء ثنائي خلف الأبواب الموصدة جمع الوزيرين الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان.

وفيما أشار إلى عقد جولة ثانية من المحادثات بدأت بحضور الوفدين، لفت إلى أن الحدث جاء بعد ماراثون سياسي مطول دام أكثر من عامين بدأ من العاصمة العراقية بغداد على مستوى خبراء في وزارتي الخارجية، ثم عقدت اجتماعات في العاصمة العمانية مسقط.. وصولا إلى بكين.

وأوضح أن مصدراً قال للعالم أن اقتراحاً وطلباً من السعودية بعقد محادثات على مستوى مستشاري الأمن القومي، أدى إلى اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وخلص إلى القول إن اللقاء يعد: نقطة مفصلية في العلاقات بين البلدين لم تكن مهمة للبلدين وحسب، بل لعموم المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن، وسيكون اللقاء مؤثراً جداً في المعادلات الدولية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..