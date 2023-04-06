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أحزاب اللقاء المشترك تدين الاعتداءات الصهيونية على الأقصى

أحزاب اللقاء المشترك تدين الاعتداءات الصهيونية على الأقصى
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات إقدام كيان الإحتلال على اقتحام الأقصى وتدنيس حرمته واعتدائه على المعتكفين والمصلين فيه واعتقاله لأكثر من 500 فلسطيني.

العالم- اليمن

وأشارت أحزاب المشترك في بيان، إلى أن هذه العربدة الصهيونية والاستفزاز المتزايد في شهر الإحسان والجهاد تتطلب من الأمة العربية والإسلامية توحيد الجهود والإمكانات لردع العدو ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وأكد البيان أن على كيان العدو الأخذ بعين الاعتبار المعادلة التاريخية التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية، وتأكيد قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن اليمن جزء من هذه المعادلة، وأن “الوعد الإلهي في سورة الإسراء سيتحقق بنهاية ما هم فيه الاسرائيليون من علو واستكبار".

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