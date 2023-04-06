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طهران والرياض تؤكدان على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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