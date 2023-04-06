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وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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