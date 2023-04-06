الجبهة المغربية تدين اقتحام الاحتلال الأقصى

العالم- المغرب

واعتبرت الجبهة المغربية، في بيانٍ لها، أنّ "هذا الاقتحام وما رافقه من قمع وبطش وتنكيل بمصلين سلميين جريمة ضد الإنسانية، توجب الإدانة من قبل المجتمع الدولي والمتابعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وعبرت الجبهة المغربية عن "تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني ومع كل قواه المقاومة ومع المرابطات والمرابطين في الأقصى".

وطالبت الجبهة المغربية "بالإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، وكل ما تولد عنها من اتفاقيات ومعاهدات" داعيةً إلى "إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد العاملين به من الصهاينة وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الإرهابي العنصري.".

وأكّدت الجبهة المغربية على "انخراطها المبدئي في كل المعارك والخطوات النضالية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع"، محملةً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، داعيةً إياهم "لتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والتاريخية لحماية الشعب الفلسطيني".

ووجهت الجبهة المغربية "دعوتها فروعها وكافة الهيئة المكونة لها وعموم المناضلين والمناضلات، عبر ربوع الوطن، للتعبئة واليقظة وخوض كافة الأشكال النضالية دعما لفلسطين ومناهضة للتطبيع.

وفي ختام بيانها، دعت الجبهة المغربية لتنظيم وقفة مركزية احتجاجية غدا الجمعة 7 أبريل 2023 أمام مبنى البرلمان بالرباط على الساعة التاسعة والنصف ليلاً.