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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إتفاق إيراني سعودي على تعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها
اتفاق بين إيران والسعودية على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد
طهران والرياض تؤكدان على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب
الجامعة العربية : ندين كافة اشكال الانتهاكات الاسرائيلية للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية
الجامعة العربية : ندين كافة اشكال الانتهاكات الاسرائيلية للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية
الجامعة العربية : نرفض و ندين بشدة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المصلين العزل في المسجد الاقصى المبارك
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تعتدي على شبان فلسطينيين عند باب الاسباط وتمنعهم من دخول المسجد الاقصى
وزارة الخارجية المغربية : الرباط تدين بشدة اقتحام وحدات صهيونية للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك
الرئيس الروسي : العلاقات بين موسكو و واشنطن تمر بأزمة عميقة
اتفاق بين إيران والسعودية على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش
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