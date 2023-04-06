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حزب الله يدين الاعتداءات "الاسرائيلية" في المسجد الأقصى ويؤكد وقوفه مع الفلسطينيين ومقاومتهم

حزب الله يدين الاعتداءات
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله في بيان له اليوم الخميس “بشدة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال منتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الاولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة امام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها”.

العالم - لبنان

وقال حزب الله إن “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمس كل المسلمين والمسيحيين والاحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية، ويستدعي اوسع حملة استنكار وادانة من كل الشرفاء والاحرار في العالم”، وتابع “كما انه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وارهابه واجرامه”.

وفيما أعلن حزب الله “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة”، أكد “وقوفه الى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الاقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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