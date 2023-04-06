كيف تناغمت خطوة اوبك بلاس بخفض انتاجها مع الخطوة الروسية؟

ويرى مراقبون اقتصاديون ان خطوة اوبك بلاس بخفض انتاجها النفطي اليومي تعطي مؤشرا بان دول هذه المنظمة بدأت تفكر بمصالحها الاقتصادية المالية دون العودة للمرجعية الامريكية.

واوضحوا، ان العالم امام مرحلة جديدة وبدأت تتوسع بعد انشاء اوبك بلاس التي باتت تنافس منظمة اوبك واصبحت تتحكم باسعار النفط، وعندما اتت حرب اوكرانيا فرضت واقعا جديدا يقول بان مصادر الطاقة اليوم هي عامل رئيسي للتحكم والسيطرة في العالم، وعند ارتفاع اسعار النفط فانه يؤدي الى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الامريكي وعلى الفرد وعلى السياسات الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية، وبينوا، ان ارتفاع اسعار النفط تنبأ بخطر كبير بعد الحرب الاوكرانية والازمة الاقتصادية الاوروبية ودخول الصين كعامل داخل بشكل قوي لاوبك بلاس باعتبار انها السوق الاكبر والقادر على استيراد الكميات الكبرى والممول لها.

من جانبهم، يرى مراقبون روس، ان قرار اوبك بلاس بخفض انتاج النفط، قد انسجم مع الخطوة الروسية بتخفيض حجم انتاجها في وقت سابق، واعتبروا ان خطوة اوبك بلاس تتجاوب ومصالح دولها وتدل على استقلالية سياسة هذه الدول في مجال مصادر الطاقة، وانه جزء مهم جداً بعد بذل جهود مشتركة نحو اقامة نظام جديد في العلاقات الدولية التي تشمل كافة المجالات ولاسيما الاقتصادي والمالي.

واكد هؤلاء، ان تعليق روسيا بتصدير غازها، يعني ان دول اوبك بلاس تتصرف وفقاً للمصالح الوطنية ولمبدأ سيادتها.

ولفتوا بان الامريكان يعتقدون بانهم قادرون على تثبيت هيمنتهم على منظمة اوبك وتوحيد الغرب معهم، ولكن هذا لا ينفع مع اوبك بلاس، واعتبروه مؤشر ايجابي كبير وسط ترحيب روسي بخطوة اوبك بلاس.

ما رأيكم..

ما تداعيات قرار اوبك بلاس في تخفيض انتاجها من النفط للمحافظة على الاسعار؟

ماذا يعني عدم الاخذ بالاعتبار المصالح الامريكية لميل حلفاء واشنطن بتنوع تحالفاتهم؟

كيف يتوقع ان يكون الرد الامريكي على الخطوة وتحفظ واشنطن على نوعية الاجراءات؟

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