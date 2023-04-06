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لجان المقاومة السودانية تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل

لجان المقاومة السودانية تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشفت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خططها الخاصة بمليونية الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري.

العالم- السودان

وشمل ذلك التكتيكات الخاصة بها والمسارات التي سيتم اتخاذها، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.

وبحسب اللجان، فإن المواكب ستتجه إلى شارع المطار، بينما سيكون هناك نقاط تجمع في "البلابل" و"محطة 7" خلال الساعة الـ 3 عصرًا، بينما سيتم انطلاق المليونية في الـ 4 مساءً.

ولفتت لجان المقاومة في الخرطوم إلى أنه في حالة حدوث تغييرات في المسارات إذا تم إغلاق الكباري، فإن القيادة الميدانية للاحتجاجات ستحدد البدائل.

ودعت لجان المقاومة المشاركين في الاحتجاجات إلى رفع اللافتات والأعلام الوطنية للتعبير عن المطالب الثورية للمحتجين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسارات المقررة وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن.

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لجان المقاومة السودانية تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل

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