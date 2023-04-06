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الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق

الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

العالم- سورية

خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، والتحديات التي تواجه البلدين في مختلف المجالات لاسيما الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي يستهدف سورية والعراق.

كما تم البحث في التعاون القضائي والقانوني المشترك، وأكد الرئيس الأسد أن القضاء هو ميزان أي دولة وأساس عدلها واستقرارها، وأن استقلال القضاء هو حصانة للدولة والمجتمع، ولذلك فإن التعاون في هذا المجال ينعكس على أمن البلدين واستقرارهما.

من جهته اعتبر الدكتور زيدان أن ما واجهه الشعبان العراقي والسوري خلال السنوات الماضية يحتم على البلدين رفع مستوى التعاون إلى أقصى درجاته في مختلف المجالات لا سيما المجالات التي تعزز أمن البلدين واستقرارهما، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات لتعميق تجربة البلدين في المجال القضائي.

‏وحضر اللقاء وزير العدل أحمد السيد.

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